Covid | in Puglia 19 morti e 1 203 nuovi casi | incidenza 12%

(Di domenica 25 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 9.617 test per l'infezione da- 19 coronavirus e sono rilevati 1.203positivi (ieri erano stati 1.255 ), il 12,5% dei test. De,...

Advertising

zazoomblog : Covid Puglia oggi 1.203 contagi e 19 morti: bollettino 25 aprile - #Covid #Puglia #1.203 #contagi #morti: - _COSMOPOLIS_ : Covid Puglia, 1.203 nuovi casi e 19 decessi #25aprile #covid19 #attualità #puglia #cosmopolis_media… - GHERARDIMAURO1 : Covid Puglia, oggi 1.203 contagi e 19 morti: bollettino 25 aprile - fisco24_info : Covid Puglia, oggi 1.203 contagi e 19 morti: bollettino 25 aprile: I dati della regione - GirWebTV : Bollettino Covid Regione Puglia oggi 25 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati fatti 2.165.669 test; 174.226 sono i pazienti guariti, 49.271 sono i casi attualmente positivi, mentre il totale dei casi positiviinè di 229.181.A proposito dici sono anche situazioni locali ancora difficili. Di Francesco Santoro: Sono "...annuncia l'adozione di nuove misure draconiane per cercare di arrestare la diffusione del. ...Nella giornata di oggi sono stati registrati 9.617 test per l'infezione da Covid-19. Un morto nel Salento Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del diretto ...Il 25 aprile si torna a pedalare con tutte le dovute cautele per onorare l’undicesima edizione del Trofeo Accademia della Ventricina ...