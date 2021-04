Covid: in provincia Milano 672 nuovi positivi, 304 a Brescia (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Sono 672 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati della Protezione civile, i nuovi positivi a Bergamo sono 203, a Brescia 304, a Como 99, a Cremona 60, a Lecco 58, a Lodi 46, a Mantova 130, a Monza e Brianza 181, a Pavia 92, a Sondrio 2 e a Varese 78. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) - Sono 672 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore indi. Secondo i dati della Protezione civile, ia Bergamo sono 203, a304, a Como 99, a Cremona 60, a Lecco 58, a Lodi 46, a Mantova 130, a Monza e Brianza 181, a Pavia 92, a Sondrio 2 e a Varese 78.

