Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Paese negli ultimi 14 giorni” (Di domenica 25 aprile 2021) In India una nuova variante del Covid sta facendo salire i contagi ad un ritmo senza precedenti: un milione in tre giorni. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato di aver firmato un’ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato nel subcontinente. “I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena“, annuncia il ministro su facebook. “Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Inuna nuova variante delsta facendo salire i contagi ad un ritmo senza precedenti: unin tre. Così il ministro della Salute, Roberto, ha annunciato di aver firmato un’ordinanza che vietaina chi14nel subcontinente. “I residenti inpotranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena“, annuncia il ministro su facebook. “Chiunque siain14e si trovi già nel nostroè tenuto a ...

