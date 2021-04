Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 25 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 aprile, che sale di 13.158 casi e 217 morti. Coronavirus, bilancio del 25 aprile: 13.158 nuovi casi e 217 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 aprile, che sale di 13.158 casi e 217 morti. Coronavirus, bilancio del 25 aprile: 13.158 nuovi casi e 217 morti in più su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brasile: nuovo picco di decessi mensili spaventa il Paese #covid - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - CottarelliCPI : Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Ma perchè… - AndreaRubi2021 : @flottero Ho provato. Non Emergency. Alla fine, pareva quasi dovessero aiutare me. Ho perso tutte le energie. Ma v… - Alessan02943042 : @arabellara @lucabattanta Il nuovo ordine mondiale se non lo vuoi vedere non lo vedi. Il covid é una fede oramai. -