Advertising

orizzontescuola : Covid, il CNDDU segnala situazioni anomale in alcune scuole in merito all’applicazione delle norme anti-contagio - scuolainforma : Comunicato CNDDU: ‘Indicazioni su circolari dirigenziali Covid-19’ - SiciliaReporter : Scuola, norme anti Covid: nota del Cnddu -

Ultime Notizie dalla rete : Covid CNDDU

Sicilia Reporter

... un compagno di classe potrebbe essere stato contagiato dal casoil 24 marzo e, a sua volta, ... Ilinvita, pertanto, tutti i Dirigenti a rettificare in autotutela gli atti ...... un compagno di classe potrebbe essere stato contagiato dal casoil 24 marzo e, a sua volta, ... linvita, pertanto, tutti i Dirigenti a rettificare in autotutela gli atti adottati, anche al ...Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha ricevuto segnalazioni in merito a situazioni anomale verificatesi in alcune istituzioni scolastiche nel territorio nazionale in ...Scuola e 'Piano nazionale di Ripresa e resilienza', il governo ha messo a punto la bozza del piano per l'utilizzo del Recovery fund.