Covid, Gelmini: i dati migliorano, se continua così a maggio cambia il coprifuoco | 'Al ristorante fino alle 22, niente multe per il ritorno ... (Di domenica 25 aprile 2021) 'I dati dei contagi stanno migliorando e la campagna vaccinale è entrata ormai nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno. Se continua il trend positivo a metà maggio si cambia il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) 'Idei contagi stanno migliorando e la campagna vaccinale è entrata ormai nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno. Seil trend positivo a metàsiil ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, no multe per ritorno a casa #covid - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, no multe per ritorno a casa #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Gelmini: al ristorante fino alle 22, no multe per ritorno a casa #covid -