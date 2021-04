(Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.001 ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 23. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore eseguiti 16.532 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 6%, non è indicativa dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che il sabato è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi e prefestivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 265 (invariati rispetto a ieri), 1.842 quelli negli altri reparti(-31). L'età media dei nuovi positivi di ...

Advertising

RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - liberenotizie : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile: I dati della regione… - TV7Benevento : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile... - lifestyleblogit : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

L a sua famiglia e i suoi amici più cari vivono a Modena, in quell'Romagna che è fra le aree più colpite dell'Italia dal- 19. 'Stanno affrontando tempi difficili', spiega alla Cnn. Il ...25 aprile 2021 - Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in- Romagna si sono registrati 364.782 casi di positività, 1.001 in più rispetto a ieri , su un totale di 16.532 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul ...(Adnkronos) - Sono 1.001 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati ...In Italia 13.158 nuovi casi, indice di positività al 5,5%. In Emilia Romagna 23 decessi, 1.001 nuovi positivi e indice al 6% (ieri 3,5%).