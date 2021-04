Advertising

RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - infoitinterno : Covid: a Reggio Emilia 102 guarigioni, 129 nuovi contagi e 3 decessi - liberenotizie : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile: I dati della regione… - TV7Benevento : Covid Emilia Romagna, oggi 1.001 contagi e 23 morti: bollettino 25 aprile... -

Sono 1.001 i contagi da coronavirus inRomagna oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati ... 1.842 quelli negli altri reparti( - 31). L'età media ......stato bravo a riprendere in mano la situazione dopo il periodo invernale segnato dal focolaio,...Menetti di tornare a respirare l'atmosfera dei playoff che non conosceva dai tempi di Reggio,...In Emilia-Romagna: 1.001 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.899 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 301.517 Dall’inizio dell’epidemia da ...Sono 1.001 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore eseguiti 16.5 ...