Covid, è allarme variante indiana: Speranza firma nuova ordinanza (Di domenica 25 aprile 2021) Alessandro Nunziati Sale l’allarme per la variante indiana in Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facabook ha annunciato la firma di una nuova ordinanza che sancisce il divieto di ingresso nel territorio italiano per chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 25 aprile 2021) Alessandro Nunziati Sale l’per lain Italia. Il ministro della Salute Robertocon un post su Facabook ha annunciato ladi unache sancisce il divieto di ingresso nel territorio italiano per chi è stato in India negli ultimi 14 giorni. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la Impronta Unika.

Advertising

Agenzia_Italia : La variante indiana alle porte delle Alpi, un caso in Svizzera - juve3stars : Covid, l'allarme del Cnr: «Con zone gialle e riaperture quarta ondata in estate» - undi_pfrongia : La #Sardegna è la dimostrazione, scientificamente inequivocabile, che quando si riapre, per la gente è come un cess… - chiaravise : RT @Primaonline: Per metà degli italiani la comunicazione sul Covid è stata confusa. Infodemia e fake news hanno generato ansia e allarme s… - corriereroma : Scuola, l’allarme di Miozzo: «Attenti alle imprudenze. Sulle riaperture pronto a lasciare» -