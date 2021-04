Covid: domani apre hub Pirelli HangarBicocca, oltre 4mila vaccini al giorno (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - apre domani, lunedì 26 aprile alle 8, il centro vaccinale hub di Regione Lombardia 'Pirelli HangarBicocca', gestito e organizzato dall'Asst Nord Milano quale capofila, anche con personale sanitario proveniente dalle Asst Niguarda e Pini-Cto. La struttura è messa a disposizione a titolo gratuito della Regione Lombardia da parte di Fondazione Pirelli HangarBicocca e di Pirelli. "Fino al 2 maggio saranno attive le prime 8 linee vaccinali - spiega Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano - che garantiranno al centro una capacità di 1.150 inoculazioni al giorno, 8.050 alla settimana. Dal 3 al 16 maggio è prevista la messa in funzione di ulteriori 6 linee vaccinali che ci consentiranno di arrivare a 2.016 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) -, lunedì 26 aprile alle 8, il centro vaccinale hub di Regione Lombardia '', gestito e organizzato dall'Asst Nord Milano quale capofila, anche con personale sanitario proveniente dalle Asst Niguarda e Pini-Cto. La struttura è messa a disposizione a titolo gratuito della Regione Lombardia da parte di Fondazionee di. "Fino al 2 maggio saranno attive le prime 8 linee vaccinali - spiega Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano - che garantiranno al centro una capacità di 1.150 inoculazioni al, 8.050 alla settimana. Dal 3 al 16 maggio è prevista la messa in funzione di ulteriori 6 linee vaccinali che ci consentiranno di arrivare a 2.016 ...

