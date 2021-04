Covid: domani apre hub Pirelli HangarBicocca, oltre 4mila vaccini al giorno (2) (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Si tratta "di un impegno senza precedenti che premia il gioco di squadra fra le istituzioni pubbliche, gli Enti sanitari e il privato, valorizzando le capacità e le competenze di ciascun soggetto coinvolto, a beneficio dei cittadini". Il centro vaccinale hub Pirelli HangarBicocca funzionerà ogni giorno, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 21, con ingresso da viale Sarca 336. La struttura coordinata dall'Asst Nord Milano accoglierà i cittadini che avranno prenotato la vaccinazione sul portale web di Regione Lombardia all'indirizzo https://prenotazionevacciniCovid.regione.lombardia.it/ in base alle classi d'età e alle tempistiche indicate. Le somministrazioni delle diverse tipologie di vaccini seguiranno le prescrizioni mediche e gli indirizzi delle autorità sanitarie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Si tratta "di un impegno senza precedenti che premia il gioco di squadra fra le istituzioni pubbliche, gli Enti sanitari e il privato, valorizzando le capacità e le competenze di ciascun soggetto coinvolto, a beneficio dei cittadini". Il centro vaccinale hubfunzionerà ogni, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 21, con ingresso da viale Sarca 336. La struttura coordinata dall'Asst Nord Milano accoglierà i cittadini che avranno prenotato la vaccinazione sul portale web di Regione Lombardia all'indirizzo https://prenotazione.regione.lombardia.it/ in base alle classi d'età e alle tempistiche indicate. Le somministrazioni delle diverse tipologie diseguiranno le prescrizioni mediche e gli indirizzi delle autorità sanitarie ...

