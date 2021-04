Covid, caos nel governo sul coprifuoco. Gelmini: “Nessuna multa per chi torna dal ristorante dopo le 22”. Ma Sibilia la smentisce: “Evitiamo interpretazioni personali” (Di domenica 25 aprile 2021) caos nel governo sul coprifuoco, Gelmini: “No multe per chi torna dopo le 22”. Ma Sibilia la smentisce È caos nel governo in merito alle disposizioni di legge sul coprifuoco, che viene confermato dalle 22 alle 5 anche nel nuovo decreto anti-Covid in vigore da lunedì 26 aprile. Ad alimentare la confusione, infatti, sono state le parole del ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, la quale ha dichiarato in un’intervista a Il Messaggero che “chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. A partire dal 26 aprile, infatti, nelle ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021)nelsul: “No multe per chile 22”. Malanelin merito alle disposizioni di legge sul, che viene confermato dalle 22 alle 5 anche nel nuovo decreto anti-in vigore da lunedì 26 aprile. Ad alimentare la confusione, infatti, sono state le parole del ministro per gli Affari Regionali, Mariastella, la quale ha dichiarato in un’intervista a Il Messaggero che “chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni”. A partire dal 26 aprile, infatti, nelle ...

