Covid, campagna vaccinale nel vivo: quasi 400mila inoculazioni al giorno | Roma, varchi di accesso nelle zone della movida (Di domenica 25 aprile 2021) La campagna vaccinale anti - Covid entra nel vivo. In Italia si registrano quasi 400mila inoculazioni al giorno , dato che si avvicina al trend richiesto dal generale per l'emergenza Francesco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Laanti -entra nel. In Italia si registranoal, dato che si avvicina al trend richiesto dal generale per l'emergenza Francesco ...

Advertising

LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - Agenzia_Ansa : Un target giornaliero di somministrazioni per ciascuna Regione, con l'obiettivo di dare una regolarità alla campagn… - reportrai3 : #SigfridoRanucci ospite di @MaxGramel a @LeParoleRai3 partecipa alla sfida enigmistica di @RVecchioni e mostra una… - rep_milano : Vaccini anti Covid in Lombardia, una linea riservata nei grandi hub per la campagna delle aziende… - TgrRaiSardegna : RT @TgrRai: #Covid, in #Sardegna la campagna di vaccinazione recupera terreno dopo i ritardi delle prime settimane. La priorità ora è compl… -