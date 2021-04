Covid | bollettino Italia | 217 morti | oggi 25 aprile 2021 E 13 158 nuovi contagi

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono 217 iper coronavirus,25, in tutt'(ieri 322). E sono invece 13.158 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817. Sono 2.862 i pazienti ricoveri in terapia intensiva perinL'articolo proviene da Firenze Post.

13.158 nuovi casi e 217 vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Ilquotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento della curva epidemiologica anche se il tasso di positività sale di oltre un punto rispetto a ieri: è al 5,5% contro il ...Continua a crescere la curva dell'epidemia diin India , che ha stabilito il quarto record ... Secondo ildella Johns Hopkins University sono stati registrati anche altri 801 morti, che ...Sono 1.967 i contagi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 39 morti che portano il totale delle vittime a 32.657 dall’inizio dell’epidemia di co ...Ventidue contagi al Santuario della Verna. Il bollettino della Asl, nel consueto report, indica due Comuni particolarmente colpiti nella domenica ...