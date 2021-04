Covid Basilicata | oggi 166 contagi | bollettino 25 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono 166 ida coronavirus in, 25, secondo i dati del. I 166 nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (160 sono residenti) sono stati rilevati su un totale di 1.452 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.885 (+42), di cui 5.709 in isolamento domiciliare. Sono 16.348 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 494 quelle decedute. In lieve aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 176 (+1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 17 in medicina interna ...