Covid, 13.158 nuovi casi e 217 morti ma Crisanti teme le riaperture “Avremo 600 morti al giorno” (Di domenica 25 aprile 2021) Il professor Andrea Crisanti si scaglia nuovamente contro la decisione del Governo di procedere con le riaperture. Il medico fa una fosca previsione in merito. Alla vigilia delle riaperture si registrano in Italia 13.158 nuovi casi e 217 morti da Coronavirus, secondo il ministero della Sanità. Ieri i nuovi casi sono stati 13.817, i morti 322. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 aprile 2021) Il professor Andreasi scaglia nuovamente contro la decisione del Governo di procedere con le. Il medico fa una fosca previsione in merito. Alla vigilia dellesi registrano in Italia 13.158e 217da Coronavirus, secondo il ministero della Sanità. Ieri isono stati 13.817, i322. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Covid 13.158 nuovi casi e 217 morti ma Crisanti teme le riaperture “Avremo 600 morti al giorno” - #Covid #13.158… - infoitinterno : Covid-19: in Granda 158 nuovi casi rispetto a 743 guariti. Ricoveri in calo - VareseNoi : #Covid discesa lenta: in Italia oggi 13.158 nuovi contagi e 217 vittime. Frenata nel Varesotto. Sono quasi 240mila… - SecolodItalia1 : Covid, oggi 13.158 casi e 217 decessi. Locatelli: no agli allarmismi sulla variante indiana - Agenpress : Covid. 13.158 positivi, 217 vittime. -32 terapie intensive, -309 ricoveri -