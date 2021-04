Covid | 13 158 nuovi casi con 239 482 tamponi e altri 217 decessi

Advertising

corona_tweet : RT @LucaGattuso: I dati diffusi dal Min.Salute 24/04/2021 461.212 positivi (-236) 3.382.224 guariti (+13.176) 20.662 ricoverati (-309) 2.86… - LucaGattuso : I dati diffusi dal Min.Salute 24/04/2021 461.212 positivi (-236) 3.382.224 guariti (+13.176) 20.662 ricoverati (-30… - zazoomblog : Covid news. Il bollettino: 13.158 nuovi casi su 239.482 tamponi. I morti sono 217. LIVE - #Covid #news.… - Hal9000_IT : @Hal9000_IT Nuovi Casi COVID 25/04/21 Oggi: 13.158 (Totale: 3.962.674) Ultimi 7gg: 92.568 Nei periodi di 7gg p… - occhio_notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 25 aprile: 13.158 casi e 217 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 158

Sono 13.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 13.817 ), a fronte di 239.482 tamponi giornalieri effettuati (ieri 320.780). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,5% (...Sono 13.i nuovi casi di sars - cov - 2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 217 i decessi. Sono i dati del bollettino quotidiano sulla pandemia emesso dal ministero della Salute. Gli attualmente ...In Italia ci sono 13.158 nuovi casi di coronavirus a fronte di 239.482 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.817 su 320.780 test). Nelle ultime 24 ore sono stati regi ...Sono 2.862 i pazienti ricoveratii in terapia intensiva in Italia, 32 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 114 (ieri 143). Nei ...