Costacurta | “SuperLega? Spero si possa fare ad altre condizioni”

(Di domenica 25 aprile 2021) Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato della. Una bocciatura totale? Non proprio. Il suo pensiero

Intanto continua a tenere banco il tema legato alla, il torneo che ha creato una grande ... A dire la loro anche Giuseppe Marotta e Alessandro. Mentre il presidente della Uefa , ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Spero lasi faccia. ...Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato della SuperLega. Una bocciatura totale? Non proprio. Il suo pensiero ...Leggi anche:Superlega, Perez: “Il torneo deve cominciare il prima possibile”COSTACURTA SUPERLEGA – La Superlega è sicuramente uno degli argomenti del momento. A dire la propria è stato anche Alessandr ...