Coronavirus, registrati altri 21 decessi in Campania: rapporto positivi/tamponi al 10,6% (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1 854 i nuovi casi di positività al Covid - 19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17408 tamponi molecolari analizzati (rapporto positivi/tamponi all'10,65%). Questo è quanto ... Leggi su napolitoday (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1 854 i nuovi casi dità al Covid - 19innelle ultime 24 ore, a fronte di 17408molecolari analizzati (all'10,65%). Questo è quanto ...

