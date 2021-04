Coronavirus | le regole dal 26 aprile Cosa si può fare in zona Gialla | Arancione e Rossa

(Di domenica 25 aprile 2021) Il 26inizia la stagione delle riaperture:si puòine quali sono le. Il 26rappresenta la data di svolta di questa nuova fase dell’emergenza: torna in vigore la(rafforzata) e cambiano leanche ine in. Facciamo allora il punto della situazione in base alle informazioni comunicate dal governo. Mario DraghiLedal 26si puòin, ...

Advertising

filipporiccio1 : @MarcoCantamessa Addirittura IMHO è più l'effetto di quelli che sono in grado di applicare correttamente regole gen… - CercandoCamelot : Ecco tutte le regole per poter andare al mare - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, un'ordinanza di Emiliano consente spostamenti a diportisti, pescatori e cinofili. Ecco le regole da seguire ht… - rep_bari : Coronavirus, un'ordinanza di Emiliano consente spostamenti a diportisti, pescatori e cinofili. Ecco le regole da se… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus, un'ordinanza di Emiliano consente spostamenti a diportisti, pescatori e cinofili. Ecco le regole da seguire ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole

la VOCE del TRENTINO

...rispetto al Covid - 19 decise a livello nazionale, che entrano in vigore domani. 25 apr 13:42 In Grecia individuati 2 casi di variante indiana Due casi di variante indiana delsono ...Decreto Riaperture, Lega astenuta in Cdm/ Testo: coprifuoco h22, green pass ROBERTO SPERANZA:... 'La partita dela livello globale è ancora molto complicata, venerdì quasi 900mila ...Nelle ultime 24 ore sono, invece, state effettuate 2.586 verifiche negli scali aeroportuali e portuali: 1.078 nell’aeroporto di Cagliari e 375 in quello di Alghero; 721 nel porto di Olbia, 325 in quel ...CAGLIARI. Si sarebbe dovuto trovare in quarantena invece era fuori casa. Lo hanno scoperto gli agenti del Corpo forestale della Regione che stanno proseguendo nei controlli per vigilare sul rispetto d ...