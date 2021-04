Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 25 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 aprile Sono 13.158 i nuovi casi in Italia su oltre 239mila tamponi. Il tasso di positività risale leggermente e si assesta al 5,5%. Ritornano a scendere sia i decessi (217) che gli ingressi in terapia intensiva (114). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia è la regione con più casi (1.967) seguita da Campania (1.854) e Puglia (1.203). Persone che hanno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 25 aprile Sono 13.158 i nuovi casi insu oltre 239mila tamponi. Il tasso di positività risale leggermente e si assesta al 5,5%. Ritornano a scendere sia i decessi (217) che gli ingressi in terapia intensiva (114). Continua a diminuire la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia è la regione con più casi (1.967) seguita da Campania (1.854) e Puglia (1.203). Persone che hanno ...

