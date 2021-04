Coronavirus in Irpinia, 61enne deceduto al Covid Hospital del Moscati (Di domenica 25 aprile 2021) È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda Moscati, un paziente di 61 anni di Villamaina (Av), ricoverato dal 14 aprile e in terapia intensiva dal 22. Leggi su avellinotoday (Di domenica 25 aprile 2021) Èquesta mattina, nella terapia intensiva deldell'Azienda, un paziente di 61 anni di Villamaina (Av), ricoverato dal 14 aprile e in terapia intensiva dal 22.

Advertising

irpiniatimes1 : Coronavirus in Irpinia, 99 nuovi casi di positività - bassairpinia : Coronavirus. Deceduto un 61enne di Villamaina. - - lucadel08 : Coronavirus, oggi 127 i positivi di oggi in Irpinia - GrottaNews : Coronavirus in Irpinia: 127 casi, di cui 13 a Rotondi, 12 a Montoro 9 ad Avellino. Negli ospedali 4 morti (12 in 48… -