Coronavirus, il bollettino di oggi 25 aprile: 13.158 nuovi casi e 217 morti (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri i nuovi casi sono stati 13.817, i morti 322. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 239.482, il tasso di positività sale al 5,5%. In calo di 32 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 309 quelle nei reparti Covid Leggi su repubblica (Di domenica 25 aprile 2021) Ieri isono stati 13.817, i322. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 239.482, il tasso di positività sale al 5,5%. In calo di 32 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 309 quelle nei reparti Covid

