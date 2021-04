Coronavirus, i dati – 13.158 contagi in 24 ore con 239mila tamponi: tasso di positività sale al 5,5%. Altri 217 morti (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Numeri in continuità con quelli registrati nel resto della settimana, ma che emergono a fronte di un numero nettamente inferiore di tamponi, come di consueto nel fine settimana: sono infatti 239.482 i test effettuati, contro gli oltre 320mila di ieri, con il tasso di positività che sale così al 5,5%, contro il 4,3% di ieri. Cala il numero dei decessi giornalieri: sono 217, contro i 322 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo idiffusi dal ministero della Salute. Numeri in continuità con quelli registrati nel resto della settimana, ma che emergono a fronte di un numero nettamente inferiore di, come di consueto nel fine settimana: sono infatti 239.482 i test effettuati, contro gli oltre 320mila di ieri, con ildichecosì al 5,5%, contro il 4,3% di ieri. Cala il numero dei decessi giornalieri: sono 217, contro i 322 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

