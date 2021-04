Coronavirus Emilia - Romagna | il bollettino | Bologna + 229 casi | frena il calo dei ricoveri

Advertising

sbonaccini : #Coronavirus. Da lunedì 26 aprile l'#EmiliaRomagna è in zona #gialla. Tutte le informazioni necessarie e le norme i… - orlandmontanari : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 25 aprile: 1.001 contagi e 23 morti - infoitinterno : Coronavirus, a Reggio Emilia tre morti e 129 nuovi positivi - bizcommunityit : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 25 aprile: 1.001 contagi e 23 morti - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento dalla #EmiliaRomagna: 1.001 nuovi positivi, 2.899 i guariti. Calano ancora i ricoveri. Effettu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emilia

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 11 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 29 a Parma ( - 1), 30 a Reggio(+2), 39 a Modena ( - 4), 73 a Bologna (+1),...di Fabio Belli) Diretta/ Sassari Reggio(risultato finale 89 - 82): Bendzius guida la ... Nel campionato interrotto dalla pandemia diFotu si era rivelato un elemento di grande ...Con Brindisi ferma per il focolaio Covid-19 almeno fino al 30 aprile, ne approfitta Milano per vincere a Pesaro e allungare al primo posto in classifica. Venezia consolida il quarto posto.La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Bologna con 210 nuovi casi, seguita da Modena (157), Reggio Emilia (129) e Ravenna (94) Abitavano a Reggio Emilia, Castelnovo Monti e Sant’ ...