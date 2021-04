Coronavirus, da Torino a Napoli: folle nei centri e nei parchi alla vigilia dell’Italia in giallo – Le foto (Di domenica 25 aprile 2021) Il passaggio in zona gialla rafforzata scatterà domani, 26 aprile, nella maggior parte delle regioni italiane, a eccezione della Sardegna, ancora in rosso, e delle cinque regioni in fascia arancione: Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ma i centri storici di molti capoluoghi regionali, che da domani passeranno a misure restrittive anti-Covid medio-basse, sono stati presi d’assalto comunque già durante questo fine settimana. Torino Assembramenti nei parchi e pienone nelle strade del centro di Torino. In molti hanno approfittato del bel tempo per una passeggiata nel verde, dal parco del Valentino a quello della Pellerina, così come al Ruffini. Anche tra le vie ai piedi della Mole si son registrate code davanti agli esercizi commerciali, così come davanti a bar e gelaterie. A ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Il passaggio in zona girafforzata scatterà domani, 26 aprile, nella maggior parte delle regioni italiane, a eccezione della Sardegna, ancora in rosso, e delle cinque regioni in fascia arancione: Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ma istorici di molti capoluoghi regionali, che da domani passeranno a misure restrittive anti-Covid medio-basse, sono stati presi d’assalto comunque già durante questo fine settimana.Assembramenti neie pienone nelle strade del centro di. In molti hanno approfittato del bel tempo per una passeggiata nel verde, dal parco del Valentino a quello della Pellerina, così come al Ruffini. Anche tra le vie ai piedi della Mole si son registrate code davanti agli esercizi commerciali, così come davanti a bar e gelaterie. A ...

