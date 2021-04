Coronavirus, campagna vaccinale nel vivo: quasi 400mila inoculazioni al giorno | Nel mondo dati tragici per Brasile e India (Di domenica 25 aprile 2021) La campagna vaccinale anti - Covid entra nel vivo. In Italia si registrano quasi 400mila inoculazioni al giorno , dato che si avvicina al trend richiesto dal generale per l'emergenza Francesco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 aprile 2021) Laanti - Covid entra nel. In Italia si registranoal, dato che si avvicina al trend richiesto dal generale per l'emergenza Francesco ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, vaccini per gli over 65: prenotazioni anche dal medico di base. I numeri della campagna in corso - SardiniaPost : Sardi e sicuri, la campagna di screening della Regione per il contrasto alla diffusione del Covid-19 ha chiuso l’ul… - PietroBezzini : selena gomez che ha detto stop coronavirus fatemi gestire la campagna vaccinale mondiale........... regina - news_forlicesen : Coronavirus, vaccini per gli over 65: prenotazioni anche dal medico di base. I numeri della campagna in corso - NoiNotizie : #Vaccini, la #Puglia torna con meno del dieci per cento di scorte. #Italia: somministrate dosi a dieci milioni di d… -