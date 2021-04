Coronavirus | a Londra in migliaia al corteo antirestrizioni | feriti e arresti

Leggi su newsmondo

(Di domenica 25 aprile 2021) Manifestazione acontro le misure per contenere il. Scontri a Hyde Park con la polizia. Cinque, otto agentidi manifestanti si sono riversati per le vie della capitale inglese nella giornata di sabato. I manifestanti si sono radunati nel primo pomeriggio e hanno marciato lungo diverse strade principali, compreso il quartiere dello shopping di Oxford Street. ManifestazioneLa vasta manifestazione aveva l’obbiettivo di contestare le e restrizioni sanitarie imposte in Inghilterra contro il Covid-19, quali l’uso obbligatorio della mascherina e la possibile introduzione di ‘passaporti vaccinali’. Dotati di striscioni e pannelli con slogan come ‘Sei controllato’, “No mascherina, no vax, no ...