Coronavirus, 217 morti e 114 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,49% (Di domenica 25 aprile 2021) Il bollettino del 25 aprile 13.158 nuovi casi di Coronavirus e 217 decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati di oggi, 25 aprile, forniti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Entrambi i dati sono in flessione rispetto a ieri, quando si erano registrati rispettivamente 13.817 nuove diagnosi e 322 vittime. Il numero di attualmente positivi a livello nazionale si attesta a 461.212 persone, in decrescita rispetto a ieri, quando se ne contavano 570.096. Il numero di casi totali registrati in Italia da inizio pandemia raggiunge 3.962.674 unità, mentre il numero di decessi Covid da inizio pandemia sale a 119.238 vittime totali. Ministero della Salute / ISS Aggiornamento casi Covid-19, 25 aprile 2021 La situazione negli ospedali Su base nazionale sono 20.662 i pazienti attualmente ospedalizzati ...

