Coronavirus, 13.158 contagiati, 217 morti e 13.176 guariti nelle ultime 24 ore in Italia (Di domenica 25 aprile 2021) In Italia ci sono 13.158 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 239.482 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 13.817 su 320.780 test). nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 217 decessi (contro i 322 di sabato) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 119.238. In terapia intensiva sono ricoverati 2.862 pazienti mentre i guariti e dimessi del giorno sono 13.176 (3.382.224 in totale).

