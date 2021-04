Coprifuoco zona gialla, Salvini: “Letta non si fida di italiani” (Di domenica 25 aprile 2021) Scontro sul Coprifuoco tra Matteo Salvini e Enrico Letta. “Il segretario del Pd Letta non si fida degli italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido degli italiani e vorrei che tornassero a vivere, lavorare, sorridere” dice Salvini, con un tweet caratterizzato dall’hashtag #noCoprifuoco. Il leader della Lega risponde a stretto giro a Enrico Letta sul tema del Coprifuoco, che divide Lega e Partito Democratico. Letta, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, ha stigmatizzato la posizione assunta dal Carroccio. “Voglio che questo governo vada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021) Scontro sultra Matteoe Enrico. “Il segretario del Pdnon sideglie li vuole tenere ancora chiusi in casa. Io mi fido deglie vorrei che tornassero a vivere, lavorare, sorridere” dice, con un tweet caratterizzato dall’hashtag #no. Il leader della Lega risponde a stretto giro a Enricosul tema del, che divide Lega e Partito Democratico., ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, ha stigmatizzato la posizione assunta dal Carroccio. “Voglio che questo governo vada avanti fino alla fine della legislatura, ma è successo una sola volta e non deve succedere più che un partito dentro la ...

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - Adnkronos : #Coprifuoco, Salvini: “#Letta vuole italiani chiusi in casa”. - matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - Bliss15083119 : @jacopo_iacoboni Metto mi piace ma... Con i vaccini e le mascherine il Coprifuoco è un nonsenso Spiace che lo dica… - Monica73952562 : RT @SardegnaG: #Covid, DISASTRO #SARDEGNA: ormai è ufficiale, l'isola resta l'unica regione zona rossa d'Italia anche dopo il 26 aprile #co… -