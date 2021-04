Coprifuoco, Sala: “Certi politici gridano allo scandalo, ma sono solo ‘politicanti’. Basta con le polemiche se ci sono troppe persone in giro” (Di domenica 25 aprile 2021) “Ognuno deve fare il suo mestiere, è il governo che deve decidere su queste questioni. Chi fa politica deve darsi da fare per far rispettare le scelte di Palazzo Chigi e non fare polemiche inutili. Non si può gridare allo scandalo se c’è tanta gente in giro appena si riaprirà.” Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, sulle imminenti riaperture e sulle polemiche intorno all’orario del Coprifuoco. Sala, in particolare, se la prende “con alcuni politici che in realtà sono solo ‘politicanti'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “Ognuno deve fare il suo mestiere, è il governo che deve decidere su queste questioni. Chi fa politica deve darsi da fare per far rispettare le scelte di Palazzo Chigi e non fareinutili. Non si può gridarese c’è tanta gente inappena si riaprirà.” Così il sindaco di Milano, Beppe, sulle imminenti riaperture e sulleintorno all’orario del, in particolare, se la prende “con alcuniche in realtà‘politicanti'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

