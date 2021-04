Coprifuoco e ristoranti, si può tornare a casa oltre le 22 dopo aver cenato fuori? Risponde la ministra Gelmini (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 luglio in zona gialla i ristoranti riaprono anche a cena (ma solo all'aperto, dal 1 giugno anche al chiuso). Poiché resta in vigore il Coprifuoco alle ore 22, sono in molti a chiedersi se ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 luglio in zona gialla iriaprono anche a cena (ma solo all'aperto, dal 1 giugno anche al chiuso). Poiché resta in vigore ilalle ore 22, sono in molti a chiedersi se ...

Advertising

ciropellegrino : Se davvero lo scontrino del ristorante servirà come prova per il ritorno a casa col #coprifuoco, un buon 40% dei ri… - LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Il #coprifuoco? Mi sembra una scelta politica. Che male c'è a tenere aperti la sera, fino alle 23… - matteosalvinimi : Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ec… - trainingraptors : Sì, festeggiamo la liberazione. Ma con giudizio: - nei ristoranti no perché il governo vieta che lavorino - prima… - lattever : Discutere se si possa chiudere i ristoranti alle 24 piuttosto che alle 22 per mangiare esclusivamente all'aperto, d… -