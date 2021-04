Coprifuoco e reddito da sofà | quando dà fastidio alla sinistra la libertà dell' Inghilterra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Ieri questo giornale ha discusso del capolavoro rimessostampa dal segretario del Pd, Enrico Letta: «Temo», ha dichiarato, «che il successo del Regno Unito possa diventare un'opportunità per far dire ai sovranisti che fuori dall'Europa si sta meglio. Bisogna reagire». Reagire? Vale la pena di tornarci sopra. Reagire come, infatti? Letta, che è una specie di versione nerd e parrocchiale di Walter Veltroni, non l'ha spiegato, ma un'idea potrebbe essere un bel filtro censorio per non far sapere agli europei continentali che fuori dUe dopotutto si può vivere mica male, e appunto forse anche meglio, rispetto a come tocca altrove, per esempio nel paradiso del moo italiano governato dale dalda. Stai a vedere che quel fascista di Boris Johnson, ...