"Coprifuoco da abolire e seduti al tavolo fino alle 22". Gelmini smentita dal ministero, coltellate di governo (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora lotta durissima sul Coprifuoco, che fa riesplodere le tensioni nel governo. Ad accendere la miccia Mariastella Gelmini, il ministro di Forza Italia che intervistata dal Messaggero ha mostrato di sposare le posizioni aperturiste di Lega e Matteo Salvini. "C'è stata qualche polemica sul Coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera", ha premesso la Gelmini. "Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni". Dunque, parlando dell'ultimo decreto ha osservato: "Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli ..."

