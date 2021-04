Coprifuoco confermato alle 22 accende lo scontro. Letta a Salvini: se vuole uscire dal governo lo faccia (Di domenica 25 aprile 2021) Il leader leghista lancia una raccolta di firme. Il Viminale smentisce le dichiarazioni del ministro Gelmini: non basta mostrare lo scontrino del locale per violare il Coprifuoco serale Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 aprile 2021) Il leader leghista lancia una raccolta di firme. Il Viminale smentisce le dichiarazioni del ministro Gelmini: non basta mostrare lo scontrino del locale per violare ilserale

SkyTG24 : In #Francia il #coprifuoco resta alle 19 'fino a nuovo ordine'. Lo ha confermato il premier francese Jean Castex in… - mante : Il Primo Ministro francese ha confermato oggi che per ora resta il coprifuoco alle 19.00. Non si capisce perché ai… - SpaceCowboy21 : Quindi #letta ha confermato che la posizione politica del #pd è di chiusura e che l essere a favore del #coprifuoco… - EttoreMattei : @matteosalvinimi Ma tu parli porcodio che stai nella maggioranza che ha confermato il coprifuoco alle 22??? CHIACCHIERONE - Red01488207 : RT @GiorgiaMeloni: #Coprifuoco misura folle, devastante per sistema economico, irragionevole e inutilmente punitiva. Non è prerogativa del… -