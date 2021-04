Coprifuoco alle 22, ecco le regole. Speranza: «Rientro a casa alle 22, se condizioni si cambierà» (Di domenica 25 aprile 2021) Coprifuoco e vaccini. Dà messaggi positivi il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Mara Venier a Domenica In. «I vaccini ci proteggono dalla stragrande maggioranza... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021)e vaccini. Dà messaggi positivi il ministro della Salute Roberto, ospite di Mara Venier a Domenica In. «I vaccini ci proteggono dalla stragrande maggioranza...

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'Il #coprifuoco? Mi sembra una scelta politica. Che male c'è a tenere aperti la sera, fino alle 23… - matteosalvinimi : Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il #coprifuoco alle 22, ma è stato ritoccato pe… - repubblica : ?? Il centrodestra contro il coprifuoco, Gelmini: 'Al ristorante fino alle 22, nessuno sara' multato'. Ma il Viminal… - LBasemi : RT @ALFO100897: Coprifuoco alle 22, Speranza: ”è una scelta degli scienziati” mentre il CTS afferma come questa sia solo una decisione poli… - max_ronchi : LA GELMINI CHIARISCE: 'CHI VA A CENA FUORI PUÒ STARE TRANQUILLAMENTE SEDUTO AL TAVOLO FINO ALLE 22' -