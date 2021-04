Coppa Italia: la Roma perde ma conquista la sua prima finale (Di domenica 25 aprile 2021) La Roma perde una gara rocambolesca ma guadagna la sua prima finale di Coppa Italia. Contro la Juventus, a Vinovo, è arrivata forte del 2-1 della gara di andata. Una posizione di vantaggio che consentiva alla Roma di poter contare su più risultati favorevoli. Betty Bavagnoli, alla vigilia della gara l’aveva definita “La partita più importante della nostra stagione“. La formazione che scende in campo dal primo minuto è composta da Ceasar in porta, linea di difesa con Soffia, Swaby, Linari e Bartoli. Più avanti Giugliano, Bernauer, Thomas mentre il tridente d’attacco vede Bonfantini, Serturini e Lazaro. La Juventus risponde con Giuliani, che voci di corridoio danno in partenza a fine stagione, a difendere la porta. La linea a 4 della difesa con Hyyrynen, Gama, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Launa gara rocambolesca ma guadagna la suadi. Contro la Juventus, a Vinovo, è arrivata forte del 2-1 della gara di andata. Una posizione di vantaggio che consentiva alladi poter contare su più risultati favorevoli. Betty Bavagnoli, alla vigilia della gara l’aveva definita “La partita più importante della nostra stagione“. La formazione che scende in campo dal primo minuto è composta da Ceasar in porta, linea di difesa con Soffia, Swaby, Linari e Bartoli. Più avanti Giugliano, Bernauer, Thomas mentre il tridente d’attacco vede Bonfantini, Serturini e Lazaro. La Juventus risponde con Giuliani, che voci di corridoio danno in partenza a fine stagione, a difendere la porta. La linea a 4 della difesa con Hyyrynen, Gama, ...

