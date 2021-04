Coppa Italia Femminile – Milan-Inter 4-2: le Rossonere scrivono la storia (Di domenica 25 aprile 2021) Milan-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile, finisce 4-2 per le Rossonere di Maurizio Ganz. Prima finale nella storia! Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021), semifinale di ritorno della, finisce 4-2 per ledi Maurizio Ganz. Prima finale nella

Advertising

FIGCfemminile : ?????? | Per la prima volta nella sua storia il Milan accede alla finale di Coppa Italia. ???? Le ?? dei festeggiamenti… - juventusfc : Centinaia di partecipanti, cinque finalisti, un solo vincitore. Le votazioni per scegliere il design del nostro g… - OfficialSSLazio : #onthisday ?? ?? Due anni fa, il Tucu ci portava in finale di Coppa Italia... #CMonEagles ?? - threebwstars : RT @JuventusFCWomen: ?? ??????'?? ???????????? ???? ??????! ?? Coppa Italia Femminile ?? @ASRomaWomen ?? Campo Ale & Ricky, Vinovo ? 12:30 CEST ?? #JuveRoma… - fabridal : RT @giomalago: Sesto scudetto della storia per la grande @VolleyLube, che dopo la Coppa Italia vince anche la finale della SuperLega di #vo… -