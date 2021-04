Coppa di Lega, il City trionfa contro gli Spurs davanti a 8mila tifosi (Di domenica 25 aprile 2021) Il Manchester City ha conquistato la Coppa di Lega inglese in finale contro il Tottenham . I Citizens hanno sconfitto gli Spurs per 1 - 0 con la rete di Aymeric Laporte , che ha fissato il risultato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Il Manchesterha conquistato ladiinglese in finaleil Tottenham . I Citizens hanno sconfitto gliper 1 - 0 con la rete di Aymeric Laporte , che ha fissato il risultato ...

