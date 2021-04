Convocati Napoli per il Torino | un’assenza per Gattuso

(Di domenica 25 aprile 2021) Gennaroha diramato la lista deiper la gara contro il. Mancherà Manolas nelGennaroha diramato la lista deidelprima della partenza per: gli azzurri domani affronteranno la squadra di Davide Nicola. Non ci sarà Kostas Manolas, ammonito contro la Lazio e dunque squalificato. I: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (38). L'articolo proviene da Calcio News 24.

