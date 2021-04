Convocati Cagliari per la sfida contro la Roma: out Tripaldelli (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha diramato la lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per il match contro la Roma Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per il match di questa sera contro la Roma. Assente Alessandro Tripaldelli per un affaticamento alla coscia sinistra. Questa la lista completa: 1 Aresti 2 Godin 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Klavan 16 Calabresi 18 Nandez 19 Asamoah 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 24 Rugani 25 Zappa 27 Cerri 30 Pavoletti 31 Vicario 32 Duncan 34 Ciocci 40 Walukiewicz 44 Carboni L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico delLeonardo Semplici ha diramato la lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per il matchlaIl tecnico delLeonardo Semplici ha reso nota la lista dei 25 giocatori che saranno a disposizione per il match di questa serala. Assente Alessandroper un affaticamento alla coscia sinistra. Questa la lista completa: 1 Aresti 2 Godin 8 Marin 9 Simeone 10 Joao Pedro 14 Deiola 15 Klavan 16 Calabresi 18 Nandez 19 Asamoah 22 Lykogiannis 23 Ceppitelli 24 Rugani 25 Zappa 27 Cerri 30 Pavoletti 31 Vicario 32 Duncan 34 Ciocci 40 Walukiewicz 44 Carboni L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Convocati Cagliari: out Cragno e Nainggolan, c'è Nandez: Sono 21 i convocati di Leonardo Semplici in vista della sf… - VoceGiallorossa : ?? #CagliariRoma, i convocati di Semplici #ASRoma - ilRomanistaweb : #CagliariRoma, i convocati di Semplici: out #Cragno, #Nainggolan e #Pereiro Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 c… - siamo_la_Roma : ?? I convocati di #Semplici ? Out #Nainggolan e #Cragno ?? Le scelte del tecnico rossoblù - PagineRomaniste : #Cagliari-#Roma, i convocati di #Semplici: assenti #Nainggolan, #Cragno e #Pereiro #ASRoma #CagliariRoma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Cagliari Cagliari - Roma, i convocati di Semplici: out Cragno, Nainggolan e Pereiro Alle 18:00 vanno in campo Cagliari e Roma nel posticipo della 33giornata di Serie A . A qualche ora dal fischio di inizio Leonardo Semplici, allenatore rossoblù, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. Assenti, come ...

Roma: Fonseca 'senza infortuni potevamo fare di più' ... non è un alibi", lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Cagliari parlando del ... "Saranno tutti convocati - ha aggiunto - . Vedremo se uno di loro potrà iniziare dal primo minuto. ...

I convocati Cagliari Calcio Cagliari, i convocati per la Roma. Out Tripaldelli CAGLIARI - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, in vista della gara di oggi contro la Roma. Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia ...

Cagliari-Roma, i convocati di Semplici: out Cragno, Nainggolan e Pereiro Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 calciatori in lista per la sfida ai giallorossi di Fonseca di questo pomeriggio alle ore 18 ...

Alle 18:00 vanno in campoe Roma nel posticipo della 33giornata di Serie A . A qualche ora dal fischio di inizio Leonardo Semplici, allenatore rossoblù, ha diramato la lista deiper la sfida. Assenti, come ...... non è un alibi", lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con ilparlando del ... "Saranno tutti- ha aggiunto - . Vedremo se uno di loro potrà iniziare dal primo minuto. ...CAGLIARI - Sono in tutto 21 i giocatori chiamati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, in vista della gara di oggi contro la Roma. Assente Tripaldelli per un affaticamento muscolare alla coscia ...Il tecnico dei rossoblù inserisce 21 calciatori in lista per la sfida ai giallorossi di Fonseca di questo pomeriggio alle ore 18 ...