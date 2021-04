Conferenza stampa Pioli: «Spareggio contro la Lazio. Ibra non ci sarà» (Di domenica 25 aprile 2021) Stefanio Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le sue parole Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni. TRA LE PRIME QUATTRO CON MERITO – «Sicuramente sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell’Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa all’Inter. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati». Spareggio CON LA Lazio – «Sì, perché gli scontri diretti valgono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Stefanio, tecnico del Milan, è intervenuto inalla vigilia della garala: ecco le sue parole Stefano, tecnico del Milan, è intervenuto inalla vigilia della garala. Ecco le sue dichiarazioni. TRA LE PRIME QUATTRO CON MERITO – «Sicuramente sì, ma queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell’Inter. Siamo stati gli unici a tenere testa all’Inter. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati».CON LA– «Sì, perché gli scontri diretti valgono ...

