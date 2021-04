Conferenza stampa Nicola: «Napoli peggior avversario possibile» (Di domenica 25 aprile 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: le sue parole Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Napoli peggior avversario – «Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano. Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario, dovremo avere tanto equilibrio». RIMONTE – «Rigiro la domanda: quanto è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia della gara contro il: le sue parole Davide, tecnico del Torino, ha parlato inalla vigilia della gara contro il– «Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano. Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’, dovremo avere tanto equilibrio». RIMONTE – «Rigiro la domanda: quanto è ...

