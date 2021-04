"Con un marocchino, vicino a piazza di Spagna". Monica Guerritore, la confessione: l'errore che le è costato carissimo (Di domenica 25 aprile 2021) Si confessa e si racconta senza filtri Monica Guerritore. Lo fa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 24 aprile. Parla della vita privata, degli esordi a teatro e dei momenti più difficili, tra i quali quando le è stato trovato un tumore al seno: "Sono andata dall'oncologo Veronesi grazie a un segnetto della mia ginecologa sull'ecografia. Mi ha operato subito, ma non ho avuto bisogno di chemio e radioterapia e sono guarita", ricorda la Guerritore. L'attrice si spende poi in un messaggio a tutte le donne, in un appello: "Devono stare molto attente e non devono avere nessuna paura: tutto si può affrontare, basta avere il tempismo e non avere paura delle conseguenze. Potresti avere un brutto male? Meglio saperlo prima". Quindi, parlando della sua infanzia ha rivelato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Si confessa e si racconta senza filtri. Lo fa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 24 aprile. Parla della vita privata, degli esordi a teatro e dei momenti più difficili, tra i quali quando le è stato trovato un tumore al seno: "Sono andata dall'oncologo Veronesi grazie a un segnetto della mia ginecologa sull'ecografia. Mi ha operato subito, ma non ho avuto bisogno di chemio e radioterapia e sono guarita", ricorda la. L'attrice si spende poi in un messaggio a tutte le donne, in un appello: "Devono stare molto attente e non devono avere nessuna paura: tutto si può affrontare, basta avere il tempismo e non avere paura delle conseguenze. Potresti avere un brutto male? Meglio saperlo prima". Quindi, parlando della sua infanzia ha rivelato il ...

Advertising

DSantanche : 'Il 27enne marocchino irregolare e con precedenti ha aggredito alle spalle una ragazza'. Perché un marocchino irreg… - rrico_e : RT @Gianmar26145917: Richiedente asilo #marocchino molesta, minaccia con un coltello e lega per 24 ore la mediatrice culturale: era ai domi… - ramses09975976 : RT @Gianmar26145917: Richiedente asilo #marocchino molesta, minaccia con un coltello e lega per 24 ore la mediatrice culturale: era ai domi… - delsa18 : Mio nonno Albania. Si arruolò, nei partigiani albanesi, per tornare qua. Il 25 aprile lui tornò a casa e vide sua m… - menguicc : RT @Gianmar26145917: Richiedente asilo #marocchino molesta, minaccia con un coltello e lega per 24 ore la mediatrice culturale: era ai domi… -