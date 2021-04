Como, festa grande: ufficiale il ritorno in Serie B (Di domenica 25 aprile 2021) Il Como batte la Cremonese e festeggia il ritorno tra i grandi del calcio italiano dopo il fallimento del 2016 Una doppietta di Gabrielloni in 30? regala al Como la promozione diretta in Serie B. Non basta l’autogol di Arrigoni all’Alessandria per ribaltare lo scontro diretto: i grigi chiudono secondi e saranno costretti a passare dai play off. Intanto è già partita la festa sui social del Como. La società torna nell’elite del calcio italiano dopo il fallimento del 2016 che aveva costretto la squadra a ripartire dai dilettanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ilbatte la Cremonese e festeggia iltra i grandi del calcio italiano dopo il fallimento del 2016 Una doppietta di Gabrielloni in 30? regala alla promozione diretta inB. Non basta l’autogol di Arrigoni all’Alessandria per ribaltare lo scontro diretto: i grigi chiudono secondi e saranno costretti a passare dai play off. Intanto è già partita lasui social del. La società torna nell’elite del calcio italiano dopo il fallimento del 2016 che aveva costretto la squadra a ripartire dai dilettanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

