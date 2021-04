Come funzionano gli AirTag, il prodotto più innovativo di Apple degli ultimi anni (Di domenica 25 aprile 2021) Come rendere attraente un localizzatore? Dev’essere stata questa la domanda che ha impegnato di più gli ingegneri Apple durante lo sviluppo dei nuovi AirTag. Ma la risposta è molto semplice: renderlo facilissimo da rintracciare e che sia in grado di dirci esattamente dove si trova l'oggetto. Non basta più il luogo – a “casa” o in “ufficio” - ma è necessario che ci indichi la posizione esatta dandoci modo di rintracciarlo con precisione assoluta, permettendoci di usare l'iPhone Come fosse un detector e arrivare alle chiavi sotto al divano o al portafoglio caduto dietro al letto. Per fare questo, la Mela ha dotato gli ultimi iPhone dello stesso chip degli AirTag, basato sulla tecnologia Ultra Wideband – più precisa e affidabile del Bluetooth - e poi ha fatto le cose in ... Leggi su gqitalia (Di domenica 25 aprile 2021)rendere attraente un localizzatore? Dev’essere stata questa la domanda che ha impegnato di più gli ingegneridurante lo sviluppo dei nuovi. Ma la risposta è molto semplice: renderlo facilissimo da rintracciare e che sia in grado di dirci esattamente dove si trova l'oggetto. Non basta più il luogo – a “casa” o in “ufficio” - ma è necessario che ci indichi la posizione esatta dandoci modo di rintracciarlo con precisione assoluta, permettendoci di usare l'iPhonefosse un detector e arrivare alle chiavi sotto al divano o al portafoglio caduto dietro al letto. Per fare questo, la Mela ha dotato gliiPhone dello stesso chip, basato sulla tecnologia Ultra Wideband – più precisa e affidabile del Bluetooth - e poi ha fatto le cose in ...

