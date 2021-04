Clemente Mastella omaggia i partigiani nel giorno della Festa della Liberazione (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Un fascio di fiori depositato questa mattina presso la Rotonda intitolata alla partigiana Maria Penna a poche decine di metri dello stadio Vigorito. L’omaggio floreale è stato fatto nella ricorrenza del 25 aprile, data che segnò la Liberazione dell’Italia dal nazi fascismo. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Clemente Mastella e il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco. Il primo cittadino ha sottolineato: “Furono i partigiani a liberarci dal regime fascista e nazista. Maria Penna era una partigiana beneventana. Occorre non disperdere i valori della democrazia e libertà. Per noi questa giornata deve rappresentare anche la Liberazione dal virus ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Un fascio di fiori depositato questa mattina presso la Rotonda intitolata alla partigiana Maria Penna a poche decine di metri dello stadio Vigorito. L’omaggio floreale è stato fatto nella ricorrenza del 25 aprile, data che segnò ladell’Italia dal nazi fascismo. Alla cerimonia erano presenti il sindacoe il comandantePolizia Municipale Fioravante Bosco. Il primo cittadino ha sottolineato: “Furono ia liberarci dal regime fascista e nazista. Maria Penna era una partigiana beneventana. Occorre non disperdere i valoridemocrazia e libertà. Per noi questa giornata deve rappresentare anche ladal virus ...

