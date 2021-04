Ciro Grillo: gli avvocati pensano a una strategia aggressiva (Di domenica 25 aprile 2021) I legali di Ciro Grillo e dei giovani amici coinvolti nel caso di stupro, pensano di pubblicare il video del rapporto sessuale. Caso Grillo, i legali dei giovani vogliono pubblicare il video su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) I legali die dei giovani amici coinvolti nel caso di stupro,di pubblicare il video del rapporto sessuale. Caso, i legali dei giovani vogliono pubblicare il video su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo Mozione di Forza Italia: 'Grillo persona sgradita a Ladispoli' ...una mozione per qualificare Beppe Grillo come persona non gradita a Ladispoli. Pensiamo sia importante, alla luce del video vergognoso pubblicato lo scorso 19 aprile in cui difendeva suo figlio Ciro ...

Ciro Grillo, l'albergatore che ospitava la ragazza: "Distaccata e silente. Quando sono arrivati gli agenti in borghese, ho capito" Spunta una nuova testimonianza che complica la posizione di Ciro Grillo , figlio di Beppe Grillo , e dei due altri ragazzi accusati di violenza sessuale, il caso rimbalzato in modo fragoroso agli onori delle cronache dopo il video del comico M5s che ha ...

Le parole del proprietario del bed&breakfast Il titolare del B&B che ha ospitato la ragazza che ha accusato Ciro Grillo e i tre amici di stupro, ha spiegato che qualcosa è successo.

