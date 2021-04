Ciclismo | Michele Gazzoli vince il GP Liberazione 2021

(Di domenica 25 aprile 2021)(Team Colpack Ballan)il GP, una gara storica del calendario italiano, in passato riservata ai dilettanti e, oggi, agli U23, la quale si è tenuta quest’anno dopo un biennio di stop. L’ultima edizione, prima di quella odierna, della corsa romana, infatti, risaliva al 2018. Il podio è stato tutto italiano con Nicolò Pencedano (MG Kvis VPM) che è giunto secondo e Lorenzo Quartucci (Zalf Euromobil Désirée Fior) che si è piazzato al terzo posto. Per, sprinter classe 1999, dunque all’ultimo anno nella categoria, si tratta del primo successo stagionale.era arrivato tra gli U23 con grandissime aspettative, dati gli incredibili risultati raccolti tra gli juniores. Nel 2016, infatti, fu terzo al ...

Advertising

giroditalia : Michele era così, semplice e con un cuore grande. Michele era il ciclismo. Ci manchi #Scarponi #Giro #GirodItalia… - DLYachting : RT @tuttobiciweb_it: Era la sintesi delle cose belle che ci sono nel ciclismo. Ciao Michele. - tribuna_treviso : La tragedia in Friuli. il mondo del pedale trevigiano ricorda anche il dramma di Michele Scarponi - tinogando : RT @giroditalia: Michele era così, semplice e con un cuore grande. Michele era il ciclismo. Ci manchi #Scarponi #Giro #GirodItalia Ph. cre… - infoitinterno : Silvia Piccini se n’è andata lo stesso giorno di Michele Scarponi: 38 anni lui, 17 anni lei e la grande passione pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Michele

Tra le sue passioni c'è lo sport e in modo particolare il. Proveniente da una famiglia di ... Sul grande schermo Justine ha preso parte a Se lo fai sono guai, diretto nel 2001 da...Ora, un po' per un recentissimo ritorno a uncon meno calcoli, molto per il percorso ... ripetendo una doppietta che manca dal biennio '97 - '98 diBartoli. 2. Julian Alaphilippe ...Michele Gazzoli (Team Colpack Ballan) vince il GP Liberazione 2021, una gara storica del calendario italiano, in passato riservata ai dilettanti e, oggi, agli U23, la quale si è tenuta quest'anno dopo ...DILETTANTI \| 25/04/2021 \| 12:33. Torna il Liberazione e torna alla grande il 22enne Michele Gazzoli, freccia tricolore del Team Colpack Ballan del patron Giuseppe “Beppe” Coll ...